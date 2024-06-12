КНР и Армения стали главными поставщиками товаров для защиты от дождя в РФ

В топ-3 поставщиков зонтов и резиновых сапог в Россию по итогам прошлого года вошли Китай, Армения и Италия, сообщает РИА Новости .

В 2023 году КНР седьмой год подряд был главным экспортером данных товаров. Всего страна ввезла из Китая зонтов и резиновых сапог на 30,5 млн долларов.

На втором и третьем местах Армения и Италия, которые сместили в топе Киргизию и Узбекистан. Из Армении поставки достигли показателя в 2,9 млн долларов, а из Италии — 1,2 млн долларов.

В топ-5 еще вошли Узбекистан и Литва. За год они экспортировали товар на 711 тыс. и 698 тыс. долларов соответственно.

Самый большой рост поставок продукции от дождя в РФ в 2023 году показали Армения (почти в 46 раз), Болгария (в 2 раза) и Польша (в 1,9 раза).