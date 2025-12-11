Клуб «Атаман» из Наро-Фоминска признан лучшим проектом патриотического воспитания

На Всероссийском патриотическом форуме в Национальном центре «Россия» объявили лауреатов Национальной премии «Патриот-2025» Роспатриотцентра Росмолодежи. Победителем специальной номинации Всероссийского казачьего общества стал Молодежный Казачий Клуб «Атаман». В номинации участвовали проекты, реализованные в 2025 году в сфере патриотического воспитания и развития казачества в Российской Федерации, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Награда была вручена руководителю клуба, кавалеру Ордена Мужества Денису Анищенко. «Для меня большая честь, что деятельность Молодежного казачьего клуба «Атаман» отмечена на Всероссийском уровне. Наш проект показывает, насколько важны системная работа с молодежью, личный пример и преемственность казачьих традиций. Патриотическое воспитание сегодня — это не просто направление, а фундаментальная основа формирования ответственного гражданина и защитника Отечества. Победа в этой номинации подтверждает, что выбранный нами путь верен и востребован», — сказал он.

Молодежный Казачий Клуб «Атаман» — это образовательный и воспитательный проект, направленный на формирование у подростков высокого уровня гражданской ответственности, патриотического сознания и базовой военно-прикладной подготовки.

Члены клуба приобретают полезные практические и теоретические в самых разных областях — проводится подготовка по тактической медицине, огневая, физическая и строевая подготовка, дети получают знания об основах обращения с оружием, ходят на тактические занятия и ездят на экскурсии, также дети участвуют в патриотических и спортивных мероприятиях.

«Каждый из вас, кто сегодня поднимется на эту сцену — доказательство простой и великой истины: сила России в ее людях. Мы в шестой раз вручаем эту премию, и за каждым именем в коротком списке — тысячи спасенных от забвения судеб, сотни реализованных молодежных проектов, десятки тысяч детей и подростков, которые благодаря вам увидели, что значит быть патриотом на деле. Вы отдаете свои силы, знания и сердце, чтобы наша историческая память была несокрушимой, а любовь к Родине — осознанной и деятельной», — отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Проект реализуется в течение календарного года с регулярностью 2–3 мероприятия в неделю. Благодаря системной работе повышается уровень физической подготовленности подростков, укрепляется дисциплина, развивается интерес к службе Отечеству и командной работе. За период реализации проекта занятия прошли более чем с 60 участниками из городского округа Наро-Фоминск. География охвата включает образовательные учреждения, молодежные пространства и патриотические площадки муниципалитета.

