Ключевые менеджеры Сбербанка в 2023 году получили 28 млрд рублей

Сбербанк впервые за три года опубликовал отчет, согласно которому высшее руководство кредитной организации в количестве 650 человек по итогам 2023 года получили с учетом зарплат и других бонусов в общей сложности 28 млрд рублей, пишет РБК .

Уточняется, что вышеуказанную сумму между собой разделили члены правления Сбербанка, руководители блоков и филиалов кредитной организации.

«Краткосрочное вознаграждение, включая заработную плату, премии, вознаграждение по итогам работы за год и компенсационные выплаты, выплаченное в 2023 году ключевому управленческому персоналу и высшему менеджменту, составило 28 млрд рублей (с учетом налога на доходы физических лиц)», — говорится в отчете.

В 2020 году правление Сбербанка получило 5,96 млрд рублей, а еще годом ранее — 6,3 млрд рублей. В предыдущие годы Сбербанк отчитывался о доходах именно членов правления кредитной организации. В новом отчете по итогу 2023 года речь идет в том числе и о ключевом управленческом персонале, а также о высших менеджерах.