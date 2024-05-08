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Ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

К 2027 году ключевая ставка Центрального банка России может снизиться до 6-7%, сообщает « Интерфакс ».

Исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов отметил, что рост экономики предложения состоит из двух этапов.

Первый этап состоит из удержания роста в диапазоне 2-2,5%. Таким образом экономика может приспособиться к тем изменениям, которые происходят и будут происходить.

Начиная с 2028–2030 года будет проходить ускорение роста до уровня 3%.Ключевая ставка к концу первого периода 2025–2027 гг. будет составлять 6-7%.

Ключевая (базовая) процентная ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Банк России 26 апреля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.