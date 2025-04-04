Клинское предприятие «Анион» запустило новую линию по импортозамещению

В начале 2025 года на клинском предприятии ООО «Анион» запустили новую линию. На экструзионных машинах изготавливают пластиковые стержни увеличенного диаметра — до 250 мм. Это уникальное производство не имеет аналогов в России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В настоящее время на производстве изготавливают шестеренки, валы и стержни из пластмассы. Изделия из пластиковых полуфабрикатов выпускают для замены металлических запчастей. Применение таких полимерных деталей очень широкое. А благодаря участию предприятия в программе импортозамещения, там где раньше применялись зарубежные пластиковые запчасти теперь устанавливают детали отечественного производства», — рассказал директор клинского филиала ООО «Анион» Вадим Солодков.

Филиал в Клину появился в 2002 году. На небольшой площади разместили всего несколько машин. Впоследствии территория приобрела масштаб полноценного производства. География поставок — от Владивостока до Калининграда. Полимерные изделия приобретают как жители, так и огромные производственные предприятия в сфере ЖКХ и сельского хозяйства.

С 2005 года на предприятии производят полуфабрикаты из пластмассы. Их изготавливают методом анионной полимеризации и экструдирования. Тем самым клинская компания обеспечила себе лидирующие позиции в отечественной индустрии переработки пластмасс. Сегодня предприятие активно инвестирует средства в инфраструктуру производства и регулярно обновляет оборудование. В настоящий момент на предприятии трудится 115 человек. Большинство из них — молодые специалисты.

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