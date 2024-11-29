Клинский мясокомбинат укрепляет позиции на рынке

Клинский мясокомбинат, входящий в агропромышленную группу «ПРОДО», продолжает укреплять свои позиции на рынках Москвы и Московской области. За последние 9 месяцев бренд «Клинский» занял лидирующие позиции в категориях «сосиски» и «нарезки из мяса». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В категории «сосиски» его доля составляет 25%, а в категории «нарезки из мяса» — 14%. Общая доля продукции бренда на рынке столичного региона достигла 12%.

Наиболее динамичный рост в натуральном выражении произошел в категориях «ветчина» (+37%), «варено-копченые» и «полукопченые колбасы» (+32%). Увеличение ассортимента продукции в нарезке, удобной для потребления «на ходу», стало одним из ключевых факторов этого роста. По итогам 9 месяцев текущего года более 50% объема продаж в категории «вареные колбасы» от всего объема продаж приходится на «Клинский». В это же время премиальный бренд «Черный Кабан» также продемонстрировал рост: продажи продукции увеличились на 109% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в категории «мясные деликатесы».

Бренды уверенно удерживают позиции лидеров на рынке мясной продукции, продолжая радовать потребителей качественными и разнообразными продуктами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.