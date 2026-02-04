Клинский мясокомбинат повысил точность операций на 20% с помощью российской MES-системы

Клинский мясокомбинат в Подмосковье завершил автоматизацию склада и участка сборки специй с использованием отечественной MES-системы на платформе «1С», что позволило повысить точность операций на 20%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Клинский мясокомбинат, входящий в агропромышленную группу «ПРОДО», внедрил российскую MES-систему на базе «1С» для автоматизации материального склада и участка сборки специй. Благодаря этому точность выполнения операций увеличилась на 20%, а на ключевом производственном участке создан цифровой двойник.

Система обеспечила адресное хранение на складах, автоматизировала приемку материалов, формирование заказов, контроль сроков годности и использование партий сырья. Оперативный контроль стал возможен в режиме реального времени, снизилось использование бумажных документов, повысилось качество производственных процессов.

В ближайшее время планируется подключить к системе участки изготовления, термической обработки и охлаждения продукции, а затем — операции по упаковке, маркировке и передаче на склад. Успешный опыт будет распространен на другие предприятия холдинга.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что регион активно внедряет цифровые решения в агропромышленном комплексе. Более десяти предприятий используют современные технологии для оптимизации процессов, что способствует развитию АПК и укреплению продовольственной безопасности страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.