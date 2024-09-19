Китайский юань десятый месяц занимает четвертое место в международных расчетах

Десятый месяц подряд юань в августе занимал четвертое место в международных расчетах. Китайская валюта уступила только доллару США, евро и британскому фунту, сообщает ТАСС .

Такая информация следует из данных расчетной системы SWIFT.

По итогам последнего летнего месяца доля юаня в расчетах через SWIFT была 4,69%, она немного уменьшилась с рекордного уровня в 4,74%, который отмечался в июле.

Доля доллара была 49,07%, евро — 21,58% и фунта — 6,5%.

При этом в торговой сфере юань имеет долю рынка в 5,95%, он уступает только доллару, третий месяц подряд оказываясь выше евро.