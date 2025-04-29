Китайский бренд Zotye Motors продал за год всего 14 машин

За прошедший год китайский производитель Zotye Motors смог реализовать только 14 автомобилей, сообщает «Российская газета».

Продажи составили менее 1% от общего объема реализованных авто в 2023 году, тогда купили 1,1 тыс. легковых машин.

По информации портала IThome, общая выручка бренда из КНР за 2024 год составила 770 млн долларов, а убытки — более 1,4 млрд долларов.

Указанные результаты стали итогом многолетнего кризиса в компании. Так, с 2020 по 2021 год Zotye Motors практически не выпускала авто из-за финансовых проблем.

Затем производитель попытался возобновить работу, но в прошлом году снова не смог достичь успеха, так как не выпустил ни одной новой машины, несмотря на заявления о перезапуске.