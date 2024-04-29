сегодня в 12:28

Китайский бизнес использует мелкие банки для расчетов с РФ из-за США

Из-за ограничений, которые ввели США, китайские экспортеры начали пользоваться услугами мелких банков, работающих на границе с Россией, сообщает «Коммерсант».

Также в Китае прибегают к таким каналам финансирования, как денежные брокеры и криптовалюта.

С марта китайские банки усилили контроль за трансакциями, связанными с Россией, а также прекратили работу с некоторыми из них.

Часть сельских банков на северо-востоке Китая вдоль границы с Россией все еще могут принимать платежи.

Однако это может привести к возникновению таких проблем, как длительное открытие счетов.