Китайский бизнес использует мелкие банки для расчетов с РФ из-за США
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Из-за ограничений, которые ввели США, китайские экспортеры начали пользоваться услугами мелких банков, работающих на границе с Россией, сообщает «Коммерсант».
Также в Китае прибегают к таким каналам финансирования, как денежные брокеры и криптовалюта.
С марта китайские банки усилили контроль за трансакциями, связанными с Россией, а также прекратили работу с некоторыми из них.
Часть сельских банков на северо-востоке Китая вдоль границы с Россией все еще могут принимать платежи.
Однако это может привести к возникновению таких проблем, как длительное открытие счетов.