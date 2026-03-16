Китайские журналисты заявили, что Япония столкнулась с энергетическими рисками из-за санкций против России и кризиса на Ближнем Востоке, сообщает АБН24 .

По данным китайских авторов, в 2022 году Япония поддержала санкции США и ЕС против России. На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива это решение, как утверждается, обернулось для Токио серьезными последствиями.

Рост цен на нефть и перебои с поставками особенно болезненны для стран, зависящих от импорта топлива. Япония относится к их числу. По оценкам, ее запасов может хватить лишь на несколько месяцев.

Китайские аналитики отмечают, что в сложившейся ситуации Токио остается рассчитывать на внешнюю помощь, в том числе со стороны Москвы. Однако, по их мнению, Россия вряд ли станет приоритетно поддерживать Японию, учитывая высокий спрос на российскую нефть и статус страны как недружественной.

