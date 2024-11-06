Китайская страховая компания начала отказывать российским предпринимателям

Китайская государственная страховая компания Sinosure все чаще отказывает российским предпринимателям в страховании экспортных поставок, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Ведомости» .

Sinosure предоставляет страховку на экспортные поставки, которая помогает китайским компаниям предлагать своим зарубежным клиентам отсрочку оплаты. Суть работы Sinosure заключается в отправке товара российскому покупателю китайским поставщиком и покрытии страховкой рисков неоплаты.

Однако за последнее время Sinosure ужесточила политику по отношению к РФ и начала отказывать в страховании сделок, связанных с определенными товарами, хотя они не под санкциями. При этом Sinosure сохраняет лимит для некоторых компаний, но не согласовывает страховку по отдельным группам товаров.

Еще один импортер сообщил, что его компания оказалась в черном списке Sinosure и больше не может пользоваться услугами страховщика. Теперь Sinosure сотрудничает только со старыми российскими клиентами и часто отказывает им в страховании.