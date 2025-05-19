Китай в первый раз обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в Россию

Китай в январе–марте 2025 года в первый раз обогнал наиболее крупных поставщиков пива в РФ — ФРГ и Чехию. КНР продала на российский рынок этого алкоголя на 7,1 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на проанализированные данные национальных статистических служб.

Показатель оказался в 1,9 раза выше, чем в том же периоде в 2024 году. При этом ФРГ снизила поставки практически в 5 раз — до 3,8 млн долларов. Такой же объем пива поставила и Чехия, хотя ее поставки уменьшились в 3 раза за год.

Литва была в тройке главных поставщиков пива из Евросоюза. Однако она уменьшила продажи в 2 раза — до 2,6 млн долларов.

Продажи пива из Европы упали из-за того, что РФ ввела пошлины на ввоз «недружественного алкоголя». Они увеличились с 0,1 до 1 евро за литр.