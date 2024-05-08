Китай увеличил тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко увеличил тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в РФ и Белоруссию. В среднем цены стали выше на 500-800 долларов, сообщает «Интерфакс».

В транспортно-логистическом портале Infotrans Media Belarus уточнили, что цены выросли из-за сокращения числа свободных контейнеров в Китае и пробок и на границах с КНР.

Вместе с ростом цен на железнодорожные доставки увеличились ставки морских фрахтов из Китая. Цены выросли от 800-1000 до 1300-1500 долларов в зависимости от порта отправления.

При этом свободных мест на суднах до начала лета практически не осталось.