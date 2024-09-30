Китай начал наращивать закупку российской фанеры

Китай частично восстановил лесопромышленный экспорт из России, закупка некоторых товаров выросла почти в три раза, сообщает «Коммерсант» .

Сегмент фанеры показал существенный рост за последние восемь месяцев. Спрос на данный вид товара лесопромышленной отрасли увеличился почти в три раза.

С января по август 2024 года российские лесопромышленники практически восстановили уровень экспорта фанеры до показателей 2023 года. Также в Китай активно поставляют в том числе древесно-стружечные плиты, бумагу, картон и лесную химию.

Всего за восемь месяцев 2024 года в Китай поставили 9,1 млн тонн лесных грузов. Этот показатель на 2,8% ниже, чем было зафиксировано в аналогичный период 2023 года.