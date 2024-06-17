Китай начал антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из ЕС

В министерстве торговли КНР добавили, что Китай — это крупнейший рынок для европейских производителей свинины, несмотря на то, что в последние годы ее поставки сокращались. Это связано с внутренним перепроизводством и низкой стоимостью.

В прошлом году Китай импортировал из ЕС свинины на 1,83 млрд долларов. Поставки преимущественно осуществляли из Испании, Дании и Нидерландов.

Решение Минторга КНР назвали ответом на расследования европейских регуляторов в отношении ряда отраслей Китая.