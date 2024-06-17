Китай начал антидемпинговое расследование в отношении поставок свинины из ЕС
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Китайские власти начали антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Евросоюза, сообщает «Интерфакс».
В министерстве торговли КНР добавили, что Китай — это крупнейший рынок для европейских производителей свинины, несмотря на то, что в последние годы ее поставки сокращались. Это связано с внутренним перепроизводством и низкой стоимостью.
В прошлом году Китай импортировал из ЕС свинины на 1,83 млрд долларов. Поставки преимущественно осуществляли из Испании, Дании и Нидерландов.
Решение Минторга КНР назвали ответом на расследования европейских регуляторов в отношении ряда отраслей Китая.