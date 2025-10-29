Китай исключил электромобили из списка стратегических отраслей до 2030 г

Китай вычеркнул электромобили из пятилетнего плана развития до 2030 г

В недавней публикации китайского информационного агентства «Синьхуа» представлен пятилетний план развития, акцентирующий внимание на таких перспективных областях, как квантовые технологии, биопроизводство, водородная энергетика и ядерный синтез, сообщает «Царьград» .

Китайское правительство полагает, что именно эти сферы станут ключевыми драйверами экономического роста. Производство электрокаров неизменно входило в перечень приоритетных направлений на протяжении последних 15 лет, однако теперь власти КНР исключили его из этого списка.

За последние годы Китай значительно укрепил свои позиции на глобальном автомобильном рынке, особенно в сегменте электромобилей. На внутреннем рынке производители электрокаров сталкиваются с жесткой конкуренцией.

Кроме того, китайским автопроизводителям необходимо учитывать сохраняющуюся торговую конфронтацию с США, которая может повлиять на экспорт электромобилей.

