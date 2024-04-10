Киев призвали разделить бизнес компании Ferrexpo и дело олигарха Жеваго

Председатель совета директоров швейцарской торговой и горнодобывающей компании Ferrexpo Лучино Дженовезе обратился к киевской власти с просьбой разделять дело украинского олигарха Константина Жеваго от интересов компании, которая сделала большие инвестиции в страну, пишет РИА Новости .

Компания Ferrexpo делала вложения в Украину в течение последних 14 лет. Дженовезе призвал Киев учесть этот факт и отделять интересы компании от дела Жеваго, которого арестовали по запросу Киева в Куршевеле во Франции.

«Мы инвестировали более 3,3 миллиарда долларов в Украину с 2007 года, что является одной из самых крупных инвестиций, когда-либо вложенных в Украину какой-либо из компаний», – заявил Дженовезе.

Горно-обогатительные предприятия, принадлежащие Жеваго, подозревают в уклонении от налогов на сумму около 270 млн долларов, а также в работе на интересы России.

Ранее сообщалось, что в 2023 году предъявили обвинение экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. По данным следствия, Константин Жеваго замешан в этом деле.