Киев призвали разделить бизнес компании Ferrexpo и дело олигарха Жеваго
Фото - © Спецтехника работает в карьере горно-обогатительного комбината/РИА Новости
Председатель совета директоров швейцарской торговой и горнодобывающей компании Ferrexpo Лучино Дженовезе обратился к киевской власти с просьбой разделять дело украинского олигарха Константина Жеваго от интересов компании, которая сделала большие инвестиции в страну, пишет РИА Новости.
Компания Ferrexpo делала вложения в Украину в течение последних 14 лет. Дженовезе призвал Киев учесть этот факт и отделять интересы компании от дела Жеваго, которого арестовали по запросу Киева в Куршевеле во Франции.
«Мы инвестировали более 3,3 миллиарда долларов в Украину с 2007 года, что является одной из самых крупных инвестиций, когда-либо вложенных в Украину какой-либо из компаний», – заявил Дженовезе.
Горно-обогатительные предприятия, принадлежащие Жеваго, подозревают в уклонении от налогов на сумму около 270 млн долларов, а также в работе на интересы России.
Ранее сообщалось, что в 2023 году предъявили обвинение экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. По данным следствия, Константин Жеваго замешан в этом деле.