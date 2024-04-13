КФХ из Подмосковья разводит коз редкой породы

В 2023 году грант на развитие семейных ферм получило крестьянское (фермерское) хозяйство Дементьева, расположенное в Ленинском городском округе, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С целью увеличения объемов продукции и производственных мощностей мы стараемся помогать нашим фермерских хозяйствам посредством субсидий и грантов. Так, сумма гранта, полученного одним из хозяйств региона, составила 9,6 млн рублей. На эти средства была закуплена сельскохозяйственная техника, установлена сыроварня, на которой готовится более 30 видов сыра и приобретены козы редкой англо-нубийской породы», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Хозяйство занимается разведением молочного крупного рогатого скота, выращиванием овощей и производством сыров. В Подмосковном КФХ разводят овец, коз и птицу.

КФХ приглашает гостей на глэмпинг и объявляет об открытии сезона шашлыков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.

