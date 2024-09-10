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Каждый третий житель Подмосковья работает в секторе МСП

Московская область занимает второе место среди российских субъектов по количеству компаний МСП. На малых и средних предприятиях трудится почти треть жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«На долю компаний МСП приходится почти 33% от общих налоговых сборов в регионе. По итогам прошлого года налоги МСП достигли отметки в 339 млрд рублей. Кроме того, малые и средние предприятия обеспечивают почти четверть ВРП региона», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также она напомнила, что Подмосковье находится на первом месте среди субъектов РФ по количеству социальных предпринимателей.

Подмосковье оказывает компаниям МСП разностороннюю поддержку: как финансового, так и нефинансового характера. Поддержка сектора осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Помимо мер господдержки субъекты МСП в рамках нацпроекта пользуются услугами центра «Мой бизнес» Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.