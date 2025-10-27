Каждый третий россиянин испытывает трудности с покупкой продуктов

Gallup: 31% россиян в 2025 году не хватает денег на еду

Согласно последнему исследованию международной аналитической компании Gallup, почти каждый третий россиянин (31%) в 2025 году сообщил о нехватке средств даже на покупку продуктов питания, «Царьград» .

Текущий уровень превышает показатели 2022 и 2024 годов, но не достигает пикового значения 2023 года, когда о подобной проблеме заявляли 34% опрошенных. Для сравнения, десять лет назад, после введения санкций, лишь 17% населения испытывали трудности с приобретением еды. Наихудшая ситуация наблюдалась в 2020 году во время пандемии, когда 40% респондентов жаловались на нехватку средств на питание.

Доля граждан, считающих, что общая экономическая ситуация в стране ухудшается, увеличилась до 39%. Более негативные оценки экономики фиксировались только в период пандемии (45-50%).

Тем не менее, большинство респондентов (48%) по-прежнему отмечают улучшения в экономике. Меньше всего тех, кто не видит никаких изменений — их доля составляет 15%.

Аналитики подчеркивают, что, несмотря на первоначальную устойчивость, в российской экономике в течение последнего года проявились признаки усиливающегося напряжения.

