Каждый третий прицеп в стране сделан в Подмосковье

Каждый третий прицеп, изготовленный в России, выпущен в Орехово-Зуевском городском округе, на подмосковном машиностроительном заводе «Тонар». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сегодня на предприятии, которое работает в Подмосковье уже более 30 лет, трудятся свыше 2 тысяч человек. Здесь выпускают магистральную, самосвальную и сельскохозяйственную технику, а также спецтехнику и запчасти.

«2023 год стал для нашего предприятия очень насыщенным. В течение года мы ввели в эксплуатацию здание цеха по производству тормозов: две очереди строительства по 6 тыс. кв. метров. Также запустили склад комплектации площадью 1,5 тыс. кв. метров. Для эффективной работы закупили новейшее оборудование: гибочные станки, сварочных роботов и многое другое. При этом штат компании вырос на более чем 430 сотрудников. В результате по итогам минувшего года «Тонар» отгрузил 8 197 единиц техники. За все время работы — 97 703 единиц, в том числе 49 780 единиц прицепов, полуприцепов и кузовов. В I квартале 2024 года показатель уже превысил 2 тысячи единиц продукции», — рассказал директор машиностроительного завода «Тонар» Денис Кривцов.

Сейчас на предприятии приступают к строительству новых складских и производственных помещений общей площадью 40 тыс. кв. метров. Также началось строительство новой столовой.

Машиностроительный завод «Тонар» начал свою деятельность в 1990 году с производства прицепов для легковых автомобилей. В 2007 году производство было полностью перепрофилировано на изготовление полноразмерных прицепов и полуприцепов различного назначения: самосвальные, тентовые, изотермические, контейнеровозы и т. д. С 2013 года на предприятии начали выпуск внедорожных самосвалов грузоподъемностью 45 тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.