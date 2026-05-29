Каждый третий предприниматель заявил, что бизнес держится на нем

Треть российских предпринимателей признались, что ощущают личную ответственность за все процессы в компании. При этом большинство делают ставку на стабильность и делегирование задач, сообщает Газета.ru .

Аналитики Точка Банка опросили 215 руководителей компаний с оборотом от 300 млн рублей в год и штатом 10–100 человек. Средний возраст бизнеса участников составил около 15 лет.

В зрелых компаниях собственники сосредоточены на стратегии, а не на операционной рутине. В приоритете — мотивация команды (41%), долгосрочное развитие (37%) и ключевые процессы (36%). Только 26% руководителей закрывают все задачи самостоятельно, 22% продолжают работать в операционке.

Лидер сервиса управления доступами к банковским продуктам в Точка Банке Илья Бетехтин отметил, что с ростом компании собственники выстраивают систему самостоятельной работы команды.

«Чем взрослее бизнес, тем меньше собственник занимается операционкой и тем больше выстраивает систему, в которой команда работает самостоятельно, но без рисков. Банковская рутина — платежи, счета, сервисы — тоже может быть делегирована, если у руководителя остаются понятные инструменты контроля», — отметил он.

Внешнюю аналитику используют 83% опрошенных, 64% считают решения на основе данных более эффективными. Для 65% важнее стабильность, чем максимальная прибыль.

При этом 33% предпринимателей признались, что чувствуют: «все держится на них». Почти все сталкиваются со стрессом, 80% занимаются спортом, чтобы справляться с нагрузкой.

