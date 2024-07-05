Каждый пятый работник в Подмосковье трудится в обрабатывающей отрасли

В обрабатывающих отраслях подмосковной промышленности занят каждый пятый работающий житель Московской области, а точнее — 20,5% из общей численности занятого населения, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Московская область — это второй по численности рабочей силы российский субъект, уступающий по этому показателю только столице. По данным отчета о социально-экономическом развитии региона по итогам минувшего года, среднесписочная численность работников по полному кругу организаций Московской области составила 2,4 млн человек. Более 20% из общей численности заняты в обрабатывающих отраслях. Таким образом, каждый пятый работник в Подмосковье трудится в сегменте обработки», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в День работника промышленности.

Основу промышленности Московской области составляют обрабатывающие производства — это более 1 300 крупных и средних предприятий, где работают почти 500 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.