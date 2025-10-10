Каждый четвертый работодатель в России повысил зарплаты в третьем квартале

Исследование «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что 26% компаний увеличили оплату труда сотрудникам, а 34% столкнулись с удлинением сроков закрытия вакансий, сообщает РИА Новости .

При этом 34% компаний отметили увеличение времени, необходимого для закрытия вакансий, что свидетельствует о сохраняющемся дефиците кадров. Опрос, проведенный с 1 по 4 октября, охватил 300 представителей бизнеса из всех регионов страны.

Параллельно 25% организаций сократили направления деятельности, оптимизируя бизнес-процессы, а 17% сохранили или расширили штат. Только 13% работодателей сообщили об ускорении процесса найма. В рамках адаптации к новым условиям 8% компаний активнее внедряют гибридный формат работы, а 5% значительно увеличили долю удаленной занятости.

Прогнозы на четвертый квартал указывают на сохранение напряженности на рынке труда: 49% респондентов ожидают усиления дефицита рабочих специальностей, 33% прогнозируют стабилизацию с ростом лояльности сотрудников к текущим местам работы. При этом 22% компаний планируют увеличить долю вакансий для подработки, а 21% — активнее привлекать соискателей старшего поколения.