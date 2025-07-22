Каждый 8-й резидент российских ОЭЗ работает в ОЭЗ «Дубна»

Сегодня в России создано 59 особых экономических зон, где расположено свыше 1 300 компаний-резидентов. Резидентами подмосковной особой экономической зоне «Дубна» являются более 160 компаний, что составляет 12% резидентов всех ОЭЗ страны. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В особой экономической зоне «Дубна» в статусе резидентов работают 162 компании. Общий объем инвестиций резидентов за все время работы оценивается в 103 млрд рублей. В прошлом году на территории ОЭЗ «Дубна» резиденты создали более 2200 рабочих мест. Всего же на данный момент на предприятиях создано около 10 тысяч рабочих мест», — сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред также отметила, что больше всего резидентов в ОЭЗ «Дубна» работают в сфере проектирования сложных технических систем, на втором месте био- и медицинские технологии, на третьем — информационных технологии. Помимо этого, компании-резиденты реализуют проекты в сфере создания новых композитных материалов, а также в сфере ядерно-физических и нанотехнологий.

«Особая экономическая зона «Дубна» работает уже почти 20 лет и продолжает развиваться благодаря совместной работе с инвестиционным блоком правительства Московской области. Об этом говорит не только интерес со стороны инвесторов — например, в прошлом году статус резидента ОЭЗ «Дубна» получили 18 компаний, но и экономические показатели. Так, в прошлом году выручка резидентов составила почти 86 млрд рублей, в первом квартале этого года — более 18 млрд рублей», — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

ОЭЗ «Дубна» входит в топ-3 рейтинга инвестпривлекательности особых экономических зон. На территории площадки для резидентов действует ряд льгот и налоговых преференций.

Площадь ОЭЗ «Дубна» составляет 335 га, что сопоставимо с 470 футбольными полями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.