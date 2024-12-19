Каждый 11-й бизнес в Москве воспользовался мерами поддержки за год

На сегодняшний день в Москве работают более 904 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, каждый 11-й бизнес в российской столице воспользовался мерами поддержки в течение 2024 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Малый и средний бизнес обеспечивают работой 3,5 млн человек, а налоговые поступления от таких предприятий составляют четверть от всех поступлений в городском бюджете. По словам Собянина, выручка предпринимателей растет в том числе за счет поддержки города.

«Мы первыми в России запустили региональные программы льготного кредитования и льготного факторинга для приоритетных отраслей — науки, производства, ИТ и креативных индустрий», — рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

Столица предлагает разнообразную поддержку бизнесу: от цифровых сервисов до финансовой помощи. Предприниматели могут получить более 85% услуг онлайн, а также посещать образовательные программы и получать бесплатные консультации специалистов.

Особое внимание уделяется кредитным программам — доступны специальные условия для экспортеров, владельцев интеллектуальной собственности и тех, кто только начинает свое дело. При этом гарантийная поддержка может достигать внушительных 100 млн рублей, обеспечивая до 70% от суммы займа.