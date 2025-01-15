Кашин: РФ и Запад проспали революцию дронов, а Китай — нет

Китай в разы превосходит Россию и США вместе взятых в сфере производства БПЛА, сообщил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Василий Кашин.

«На момент начала СВО Китай уже контролировал более 80% глобального производства беспилотных летательных аппаратов во всем мире. То, что делалось за пределами Китая, делалось в основном с использованием китайских компонентов», — заявил Кашин во время презентации доклада «Китай-2049: футурологический анализ».

По его словам, и Российская Федерация, и Запад эту революцию проспали.

Эксперт отметил, что КНР в разы превосходит весь мир в плане производства основного средства поражения в современной войне. Речь идет о легких разведывательных квадрокоптерах, FPV-дронах, которые тысячами применяются в зоне СВО ежедневно.

По мнению Кашина, Китай может отставать от других стран в технологическом плане, но остается очень сильным в производственном аспекте.