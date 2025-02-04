Карьерный консультант назвала 7 самых перспективных сфер для трудоустройства

сегодня в 18:00

Консультант Семенова: IT и логистика остаются самыми перспективными сферами в РФ

Карьерный консультант Оксана Семенова рассказала, в каких сферах на сегодняшний день можно быстро трудоустроиться и получать достойную зарплату.

На первом месте в рейтинге по-прежнему IT-индустрия, которая продолжает активно развиваться. Высоким спросом пользуются программисты, разработчики, веб-дизайнеры, аналитики данных и специалисты по кибербезопасности. При желании даже человеку из другой сферы стоит пройти обучение, начать практиковаться, рассказала Семенова в эфире радио Sputnik.

Несмотря на экономические трудности в стране, у работодателей нарасхват логисты, инженеры-строители, проектировщики и архитекторы, рабочие строительных специальностей и мастера по ремонту.

Финансовая стабильность и высокие зарплаты ждут врачей и фармацевтов. Кстати, выучиться на медработника тоже не поздно, отметила эксперт.

По ее словам, отличные карьерные перспективы сейчас у аграриев — специалистов в сфере сельского хозяйства, животноводства и производства сельхозпродукции.

Не уступают по востребованности SMM-менеджеры, рекламщики и копирайтеры — причем им стоит идти в сферу маркетинга и рекламы, посоветовала карьерный консультант.

В топе востребованных специалистов сейчас преподаватели и репетиторы, которые особенно востребованы в сфере онлайн-образования, заключила Семенова.