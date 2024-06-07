сегодня в 16:18

Капитализация российского фондового рынка к концу текущего десятилетия должна увеличиться в 2 раза и составить 2/3 ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, спрос на размещение акций компаний из РФ уже стабильно больше предложения.

«Уже поставлена задача: к концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка России должна увеличиться примерно вдвое и составить 2/3 валового внутреннего продукта», — заявил Путин.

Он поручил правительству страны и Банку России разработать допмеры для стимулирования выхода компаний на биржу.

В пятницу глава государства выступает на Петербургском международном экономическом форуме. Модерирует пленарное заседание политолог и историк Сергей Караганов.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. Темой форума в этом году стало: «Основа многополярного мира — вызывает новые точки роста».