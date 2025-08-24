Канада направит 1,45 млрд долларов Украине в качестве военной помощи

Канада собирается выделить 2 млрд канадских долларов (что составляет 1,45 млрд американских) Украине. На эти средства будут осуществляться поставки вооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы премьер-министра государства Марка Карни.

Подразумевается пакет помощи, о котором говорили после встречи G7 в июне 2025 года. Власти Канады собираются распределить деньги в разных пропорциях.

835 млн канадских долларов или примерно 603,6 млн американских потратят на приобретение бронированной техники, медоборудования, запасных частей, стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатки и БПЛА для ВСУ. 680 млн канадских долларов или 491,52 млн американских потратят на покупку американских вооружений в соответствии с перечнем приоритетных потребностей Киева, которые сформировало НАТО.

Еще 220 млн канадских долларов или почти 159 млн американских потратят в качестве инвестиций в общие предприятия промышленности Украины и Канады. Там будут изготавливать и приобретать БПЛА, средства электронного, иного противодействия подобным системам.

Также 165 млн канадских долларов или примерно 119,3 млн американских направят на работу контактной группы по Украине. Также 100 млн канадских долларов или около 72,28 млн американских направят на закупки оружия в соответствии с так называемой чешской инициативой по боеприпасам.