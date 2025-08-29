КамАЗ столкнулся с рекордными убытками

Российский автогигант «КамАЗ» показал чистый убыток в размере 30,9 млрд рублей по итогам первого полугодия 2025 года против прибыли в 3,7 млрд рублей годом ранее, сообщает РИА Новости.

Как следует из опубликованной отчетности по МСФО, выручка компании сократилась на 18% до 154 млрд рублей, а операционный убыток составил 18,15 млрд рублей.

В руководстве предприятия объясняют падение показателей обвалом рынка грузовиков почти на 60% за полгода, жесткой денежно-кредитной политикой Банка России и возросшими затратами из-за усложнения логистических цепочек. При этом экспортная выручка выросла на 39%, достигнув 14,8 млрд рублей, а доход от аренды техники увеличился на 37%.

Ситуацию на внутреннем рынке усугубляет решение Росстандарта приостановить действие ОТТС для ряда китайских грузовиков Shacman, FAW, Dongfeng, Sitrak и Foton, что временно ограничило конкуренцию, но не стимулировало спрос. Аналитики полагают, что восстановление положительной динамики «КамАЗа» возможно только после снижения ключевой ставки, однако эффект проявится не ранее 2026 года.