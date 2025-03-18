Какой вклад вносят промышленники в зеленое будущее Москвы

Каждое второе промпредприятие столицы реализует «зеленые проекты», направленные на сокращение потребления ресурсов, создание систем раздельного сбора отходов и модернизацию производственных мощностей под переработку материалов, поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичные промышленники активно реализуют зеленые проекты и предлагают передовые решения для развития экологических инициатив. Московские производители переходят на экологичные технологии, сокращают использование ресурсов, вовлекая отходы во вторичный оборот», — уточнил Гарбузов.

Так, один из крупнейших промышленных комплексов по приему, переработке и утилизации техники, электроники, оборудования и транспорта, «Вторалюминпродукт» в прошлом году утилизировал более 4,5 тыс. автомобилей. Компания активно сотрудничает с городским сервисом «Вывоз ненужных вещей», предоставляя жителям возможность безопасно и экологично избавляться от крупногабаритных предметов, включая офисную мебель, компьютеры, шкафы, принтеры, стиральные машины, чугунные ванны, холодильники и микроволновые печи.

Помимо переработки крупногаборитных предметов, компания занимается утилизацией — мобильных телефонов. По итогам прошлого года компания переработала свыше 45 тыс. гаджетов.

Продукт переработки используют для производства новых проводов, радиаторов отопления, заборов, даже двигателей и другой продукции.

Другая столичная компания, «Чистый Мир», занимается утилизацией отходов на территории Москвы и Московской области. Она специализируется на сборе, сортировке и обезвреживании различных видов отходов, включая пластик, бумагу, стекло, металл и другие.

По итогам 2024 года компания значительно увеличила объемы переработки, утилизировав более 6 т материалов, что на 17% превышает показатели предыдущего года.