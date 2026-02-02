Каким будет курс рубля к юаню на начало февраля 2026 года — прогноз эксперта

Курс рубля к юаню на Московской бирже в феврале может получить поддержку от роста нефтяных цен и геополитики, также на китайскую валюту давит риторика США. Ожидаемый торговый диапазон пары в первую неделю февраля составляет 10,75–11,00 рублей, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

У российского рубля в паре с юанем на Московской бирже есть вероятность получить дополнительный импульс от роста нефтяных цен на фоне сохраняющейся эскалации вокруг Ирана. Также в фокусе для рубля могут оказаться геополитические новости — в частности, дальнейшие перспективы развития мирных трехсторонних переговоров. Поддержку рублю продолжают оказывать и продажи иностранной валюты ЦБ РФ, отметил финансист.

Тем временем против китайского юаня может сыграть негативная риторика Минфина США, предположил Тимошенко. Штаты усилили давление на КНР, призывая повысить прозрачность курсовой траектории юаня, заявляя о якобы умышленно «заниженном обменном курсе» китайской валюты.

«Не на стороне юаня и данные по снижению на 9,5% по итогам 2025 года объема иностранных инвестиций в китайскую экономику. В числе оптимистичного фона выступает рост в минувшем году объема налоговых льгот, направленных на поддержку производственного сектора и развитие инноваций», — добавил эксперт.

Торговый диапазон юаня в начале февраля составит 10,75-11,00 рублей, спрогнозировал Тимошенко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.