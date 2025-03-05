Каких подарков ждут женщины от мужчин в 2025 году и что дарят друг другу

Полет на вертолете, прыжок с парашютом — названы необычные подарки для женщин

Среди самых желанных подарков на 8 Марта женщины назвали цветы, ювелирные украшения и путешествия, следует из опроса в преддверии главного весеннего праздника. Об этом сообщили РИАМО в Anketolog.ru и PR-агентстве Mediacom.Expert.

Согласно данным опроса, 77% женщин хотят получить подарок и цветы. Самые желанные подарки от партнера: цветы (61%), ювелирные украшения (50%), путешествия или выходные в другом городе либо за городом (42%), подарочные карты (39%) и «‎полезное для дома» (22%).

Что касается нематериальных подарков, то представительницы прекрасного пола чаще всего хотят провести день отдыха (52%), чтобы партнер приготовил обед или ужин (37%), посвятил им целый день (34%), взял на себя все заботы о детях (17%) или убрался дома (17%).

59% женщин намекают своим партнерам на желаемый подарок, а 23% договорились с ними не дарить никаких подарков друг другу на 23 Февраля и 8 Марта.

Среди самых необычных и запоминающихся подарков от партнера респонденты назвали: путешествие, iPhone, машину, полет на вертолете, круиз, прыжок с парашютом, дачу.

Большинство женщин (54%) считают одинаково важными внимание и материальные подарки. Для 32% достаточно внимания, а подарки абсолютно не обязательны.

В этот день дамы охотно поздравляют и друг друга. При выборе подарка обращают внимание на персональный подход (40%), его эмоциональную ценность (30%) и практичность (26%). На выбор подарка значительное влияние оказывает реклама — это 50% от принятия решения.