Какие товары производят в Москве для любителей зимнего спорта

В столице на сегодняшний день производится широкий ассортимент товаров для зимнего спорта — одежда и обувь, качественная экипировка и снаряжение, а также различный инвентарь, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Помимо этого, известно, что с начала текущего года промышленники столицы более чем втрое увеличили поставки спортивной продукции своим заказчикам.

«Различные преференции позволяют промышленникам экономить средства и инвестировать их в развитие производства, что ведет к увеличению объемов выпуска продукции и расширению ассортимента, в том числе для спортиндустрии. С января по октябрь этого года заводы Москвы отгрузили спортивной продукции на сумму свыше 6 млрд рублей, что более чем втрое превышает результаты аналогичного периода прошлого года», — сказал Гарбузов.

Московский производитель туристической экипировки «БАСК» совместно с отечественным изготовителем гамаков разработал уникальный пуховый подстегивающий слой для гамака (андерквилт). Этот изолирующий чехол, крепящийся к гамаку снаружи, обеспечивает защиту от холода и ветра. Аналогов данного товара в России нет.

По словам сооснователя и генерального директора компании Владимира Богданова, выпускать инновационные изделия помогают собственное производство и лабораторная база.

«Предприятие постоянно наращивает темпы выпуска продукции. Ежегодно оно производит около 150 тыс. единиц одежды, снаряжения, аксессуаров для поездок и отдыха на природе. Более 45% товаров составляют изделия для любителей зимних видов спорта. Так, в ассортименте компании представлены утепленные модульные палатки для базовых экспедиционных лагерей, которые сегодня используют на обоих полюсах Земли», — заявил он.

Кроме этого, столичная компания «Пеппер Бордс» производит лонгборды, сноуборды и лыжи. Снаряжение изготавливается из современных материалов, обеспечивающих оптимальное сцепление со снегом и высокую маневренность. В текущем году предприятие на 30% нарастило выпуск продукции и освоило технологию усиления конструкции сноуборда и лыж эластомерами.

Компания Hotwalker также показала увеличение объема продаж своей продукции в этом году. Предприятие занимается разработкой и производством гибких нагревательных элементов для подогрева одежды и аксессуаров, в том числе для жилетов, обувных стелек и перчаток.