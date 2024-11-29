Какие продукты россияне чаще всего покупали осенью 2024 года

Об особенностях продуктовых покупок россиян минувшей осенью 2024 года РИАМО рассказали в банке «Русский стандарт».

В рамках исследования было изучено наполнение кассовых чеков в онлайн-сервисах банка осенью и летом текущего года. Среди 100 самых часто покупаемых товаров выделили самые популярные продукты и поделили их на следующие категории: «Напитки», «Хлеб и хлебобулочные изделия», «Молоко, сыр и яйца», «Мясные и рыбные продукты», «Овощи, фрукты, ягоды», «Сладости» и «Масло и сыпучие продукты». Взяв общее число товаров в этих категориях за 100%, аналитики сравнили их доли между собой.

Доля покупок хлеба увеличилась до 19%

Как показала статистика банка, первое место по числу товаров в кассовых чеках в рейтинге популярных продуктов осени – у хлеба и хлебобулочных изделий с долей в 19%.

Она выросла относительно лета, когда показатель был 17% и подняла эту категорию на первое место (в жарком июне-августе 2024 лидировали напитки).

До 36% выросла доля покупок горячих напитков

Второе место – у напитков. Если все покупки холодных и горячих напитков взять за 100%, то лидируют здесь первые.

При этом с наступлением традиционного осеннего похолодания доля покупок горячих напитков (чая и кофе) выросла до 36% на фоне снижения показателей холодных (вода, лимонад, соки, квас, морс и пр.) – 64%.

Спрос на молоко, сыр и яйца остался неизменный

Молоко, кисломолочные продукты, сыр и яйца заняли третье место с долей в 16% минувшей осенью. Летом 2024 года она была аналогичной.

Далее идут покупки мяса и мясных продуктов, рыбы и морепродуктов, показатели у которых выросли. Осенью их доля увеличилась до 15% с 12% летом 2024 года.

Сладости же, напротив, стали приобретать реже. Минувшей осенью общая доля покупок конфет, мороженого, печенья, десерта, шоколада, тортов среди самых популярных продуктов составила 13%, которая снизилась с 14% летом 2024 года.

Доля покупок овощей и фруктов выросла

На овощи, фрукты и ягоды осенью 2024 года пришлось 12%. Тогда как летом их показатель был ниже и составлял 11%.

И, наконец, замыкают продуктовый рейтинг масло и сыпучие продукты (крупы, макароны, соль, сахар). На их долю осенью текущего года пришлось 8%. Летом же было 7%.