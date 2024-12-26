Как вести себя инвесторам, если падают потенциально прибыльные акции

Наиболее эмоциональные инвесторы на фоне негативных для фондового рынка новостей зачастую продают акции устойчивых компаний ниже стоимости, за которую они их приобретали. Если человек не готов владеть акциями на протяжении нескольких лет, тогда их не стоит покупать, сообщил РИАМО инвестиционный эксперт, основатель инвестиционной акционерной компании IMPACT Capital Валерий Золотухин.

«По моему мнению, на краткосрочные движения на фондовом рынке нет смысла обращать внимание, потому что они могут быть любыми. На фоне негативных новостей наиболее нервные и эмоциональные инвесторы (а таких больше половины) могут отреагировать и выставить заявки на продажу акций „по рынку“. В такие моменты цена снижается на 3-5%», — объяснил эксперт.

По его мнению, к покупке акций нужно относиться как к приобретению бизнеса: если не готовы владеть акцией годами, то не стоит покупать ее и на 5 минут.

«Важно помнить: если хорошие акции упали в цене, то это повод порадоваться и докупить. Вы потеряете деньги, если продадите акции сразу после их падения», — заявил Золотухин.