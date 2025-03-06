Как создать финансовую подушку безопасности в 2025 году

В условиях экономической неопределенности все больше россиян стремятся создать финансовую подушку безопасности. Как правильно выбрать инструмент для накоплений и диверсифицировать свой инвестиционный портфель для получения пассивного дохода, РИАМО рассказал руководитель продукта «Вклады» маркетплейса «Сравни» Илья Васильков.

Главное правило — диверсификация инвестиционного портфеля

В 2025 году инвестиционный климат в России продолжает оставаться под влиянием различных экономических и геополитических факторов. В условиях глобальных изменений важно подходить к выбору финансовых инструментов с особой осторожностью и проработанной стратегией.

«Важно помнить о диверсификации портфеля и не вкладывать все средства в один инструмент или сектор. Диверсификация помогает снизить риски и обеспечивает более стабильный доход. Отличный вариант — создавать сбалансированный портфель, состоящий из вкладов, накопительных счетов, акций, золота, недвижимости и других активов», — рекомендует Васильков.

Самые востребованные депозиты у россиян

Безусловно, за прошедший 2024 год направление вкладов получило широкую популярность у россиян. Интерес к ним неизменно подогревается колебанием ключевой ставки. К началу 2025 года наиболее востребованными стали краткосрочные вклады на 3 и 6 месяцев – их доля составила 35% и 25% соответственно, отмечает эксперт.

«Многие банки предлагают новым клиентам приветственную ставку. Таким образом, те, кто в течение нескольких месяцев или дольше не пользовался продуктами конкретного банка, имеет все шансы такую ставку получить. Формально это надбавка к базовой ставке на срок от одного до нескольких месяцев. Далее к счету применяется базовая ставка. При этом у некоторых банков может действовать дополнительная надбавка к базовой ставке, например, за перечисление зарплаты на карту банка или за подключенные подписки», — пояснил Васильков.

Фондовый рынок: акции и облигации

Кроме вкладов эксперт рекомендует обратить внимание также на фондовый рынок. Несмотря на волатильность, акции российских компаний, особенно в таких отраслях, как энергетика, IT и производство, могут стать хорошим вариантом для инвестиций.

«В частности, стоит рассмотреть акции компаний, которые демонстрируют устойчивый рост и имеют стабильные финансовые показатели», — подчеркивает Васильков.

Вторым важным направлением являются облигации. В условиях повышенной волатильности фондового рынка государственные и корпоративные облигации могут предложить более стабильную доходность. Особенно стоит рассмотреть облигации с фиксированной процентной ставкой, которые могут обеспечить защиту от инфляции. Инвестирование в облигации также подходит для тех, кто стремится минимизировать риски и получить предсказуемый доход.

«Народные облигации являются привлекательной альтернативой банковским вкладам и накопительным счетам. В текущих экономических условиях их доходность может быть даже выше, чем у депозитов, благодаря повышенным процентным ставкам. Этот инструмент может быть особенно интересен начинающим инвесторам, так как позволяет получить опыт работы с ценными бумагами при минимальных рисках», — говорит Васильков.

Золото и драгметаллы

Вложение в золото и другие драгоценные металлы также может стать актуальным в условиях нестабильности. Золото традиционно рассматривается как «безопасная гавань» в периоды экономических кризисов и инфляции, констатирует Васильков.