Как санкции против нефтяных компаний РФ скажутся на россиянах — мнение эксперта

Санкции против крупнейших российских нефтяных компаний могут привести к снижению объемов экспорта и, как следствие, сокращению доходов бюджета. Напрямую это не окажет влияние на граждан РФ, однако косвенное давление усилится с нескольких сторон, рассказал РИАМО ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Нефтяная отрасль вносит значительный вклад в формирование бюджета, через НДПИ, НДД, налог на прибыль и имущество, а также через уплату акцизов. Исходя из этого, снижение экспорта может снизить объемы выручки нефтяных компаний, что сократит поступления в бюджет, отмечает эксперт.

Вторым немаловажным фактором выступает внешнеторговый баланс и сокращение валютных поступлений. В случае снижения экспорта, поступление валюты уменьшится, что окажет дополнительное давление на рубль и, как следствие, может поддержать рост инфляции, указывает он.

«Напрямую санкции на нефтяные компании не оказывают влияния на население, однако косвенно давление может быть с нескольких сторон. В первую очередь, снижение объемов экспорта нефти приведет к увеличению цен на топливо внутри страны, так как компании будут вынуждены компенсировать часть выпадающих доходов. Помимо этого, при устойчивом снижении экспорта, нефтяным компаниям придется сократить инвестиционные программы и геологоразведочные работы, что отразится на доходах населения. В случае, если снижение экспорта приведет к ослаблению рубля, население столкнется с ростом инфляции», — объясняет Бредихин.

Однако негативные последствия от введения санкций частично будут компенсированы ростом цен на нефть. Полностью заместить российскую нефть на мировом рынке в короткие сроки невозможно, а значит ограничение поставок закономерно увеличит цены на нефть по всему миру, что компенсирует выпадающие объёмы повышением маржинальности, добавляет эксперт.