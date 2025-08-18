«Как разочарование, так и надежды»: экономист оценил итоги встречи на Аляске

Кандидат экономических наук, эксперт компании ForexBY Марк Гойхман заявил, что итоги саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске с точки зрения финансового рынка можно оценивать неоднозначно: нет немедленных результатов, есть и дальнейшие надежды, и разочарования, сообщает сайт MK.Ru .

«Не достигнуто продвижение в договоренностях по мирному соглашению, Трамп заявил: „Пока сделки нет“. Экономические вопросы остались незатронутыми. Фондовый индекс Мосбиржи на торгах в выходные дни снизился до 2943 пунктов», — пояснил эксперт.

По его словам, просели акции ведущих нефтегазовых и металлургических секторов, курс доллара к рублю пока малоподвижен.

Одновременно, по словам экономиста, саммит все же стал принципиальным и очень важным шагом: Москва и Вашингтон от конфронтации перешли к уважению и поиску компромиссов.