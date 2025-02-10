Как повысить шансы на получение кредита в 2025 году — советы эксперта

Получить кредит в России в 2025 году стало значительно сложнее, чем год назад. В январе уровень одобрения заявок снизился до рекордно низких 5% , тогда как годом ранее он составлял 22%. Однако, несмотря на ужесточение условий, определенные категории заемщиков все еще могут рассчитывать на получение кредита, сообщил РИАМО основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Банки отдают предпочтение клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) ниже 50% и без просрочек в кредитной истории. Для «своих» зарплатных клиентов кредитные организации могут снижать процентную ставку на 1–2%. Также повышенные шансы на одобрение имеют заемщики с подтвержденным высоким доходом, объясняет эксперт.

Он пояснил, как повысить шансы на получение кредита:

· снизить долговую нагрузку;

· привлечь созаемщика или поручителя;

· уменьшить запрашиваемую сумму или увеличить срок кредита, чтобы снизить ежемесячный платеж;

· рассмотреть льготные кредитные программы или возможность участия в государственных инициативах;

· предоставить банку максимально полную информацию о своем финансовом положении.