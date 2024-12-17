Как поддержать Арктику: на Международном форуме обсудили финансирование района

Генеральный директор Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Максим Данькин в ходе XIV Международного форума «Арктика: настоящее и будущее», прошедшем 12 и 13 декабря, заявил, что зону можно поддерживать при помощи налоговых поступлений от резидентов особой экономической зоны, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Инструменты есть, но они пока не работают. С учетом того, что в первые годы резиденты АЗРФ имеют льготные налоговые режимы, понятно, что на первом этапе это будут незначительные средства», — прокомментировал предложение Данькин.

Однако, по его словам, в дальнейшем поступления значительно увеличатся.

В форуме приняли участие представители исполнительной власти и общественных ассоциаций, которые заботятся о вопросах развития Арктики: глава администрации Туруханского района Красноярского края Олег Шереметьев, председатель Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Алексей Членов и зампред Мурманской областной Думы Евгений Никор.