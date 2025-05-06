В праздники москвичи могут столкнуться с перебоями в мобильной связи и доступе в интернет, что связано с мерами безопасности. Ограничения в передаче данных могут затронуть не только мессенджеры и навигацию, но и оказать влияние на работу платежных систем. О том, как можно будет расплатиться за еду, транспорт, услуги в столице без проблем, РИАМО рассказала управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Многие терминалы и кассовые аппараты в магазинах и кафе используют мобильный интернет, поэтому при его отсутствии возможны задержки или отказы в проведении безналичных платежей, говорит она.

В этой ситуации на первый план выходят вопросы повседневной оплаты — как расплатиться за еду, транспорт, услуги. И здесь открывается «окно возможностей» для продавцов, которые и в обычные дни неохотно принимают оплату картой. Сейчас они получили формальный повод сказать: «интернет не работает, платите наличкой». Это особенно касается неофициальной торговли, уличных точек, кафе без онлайн-касс. Таким образом, временные технические ограничения становятся инструментом давления на покупателя, отмечает эксперт.

Что с этим делать? Прежде всего — не поддаваться панике, рекомендует она.

«Снять немного наличных на случай действительно важной и неотложной покупки — разумно, особенно если вы планируете поездки или мероприятия вдали от центра. Но это должна быть небольшая сумма, а не запас „на все“. И уж точно не стоит бежать в банкомат и снимать все с карты: система продолжает работать, и глобальных проблем с платежами в сетевых магазинах или АЗС не наблюдается», — говорит Косарева.

Главное правило: если продавец настаивает на оплате наличными — вежливо, но твердо нужно говорить: «я подожду, у меня карта». В большинстве случаев это работает: терминал перегружается, находится резервный канал или просто исчезает «техническая ошибка».

«Если вы все-таки столкнулись с длительными перебоями, стоит заранее продумать, где находятся ближайшие банкоматы и какие магазины принимают карты даже при нестабильной связи», — рекомендует эксперт.

Крупные сети чаще всего используют фиксированные интернет-каналы и способны обрабатывать платежи даже при ограничениях на мобильную передачу данных.

И наконец, не стоит забывать про голосовую связь: в условиях ограниченного доступа к мессенджерам и соцсетям проще дозвониться обычным звонком, особенно если речь идет о координации с близкими, заказе такси или экстренных вопросах. Смартфон может не показывать сообщений, но функция телефона как такового все еще работает, подчеркивает Косарева.