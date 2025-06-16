Как изменится цена на нефть в результате конфликта Ирана и Израиля

Динамика цены на нефть Brent зависит от развития конфликта между Ираном и Израилем. Обмен ударами по объектам энергетической инфраструктуры, произошедший на выходных, повышает вероятность роста стоимости до 80 долларов за баррель, сообщила РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Сейчас цена на нефть Brent вернулась в верхний торговый диапазон, в котором она находилась до апреля этого года — 70–80 долларов за баррель. Дважды Brent взлетела к верхней границе этого диапазона — чуть выше 78 долларов за баррель. Однако удержаться здесь не смогла, равновесный уровень пока достигнут в районе 74–75 долларов, отмечает эксперт.

Если бы конфликта не было, то цена находилась бы в нижнем торговом диапазоне 60–68 долларов, добавляет Рокотянская.

«Дальнейшая динамика Brent будет зависеть от развития конфликта между Ираном и Израилем. На выходных стороны обменялись ударами по объектам энергетической инфраструктуры, что в целом повышает вероятность подхода к 78–80 долларов», — говорит она.

По словам эксперта, наихудший сценарий — это блокада Ормузского пролива. Именно в этом случае Brent может улететь на 100–130 долларов.

«Есть аналитики, которые считают этот сценарий нереалистичным, кто-то говорит, что такая блокада будет быстро снята благодаря военным действиям со стороны других участников региона. Но важно понимать, что возможен и срединный сценарий — когда перевозчики, страховщики и другие посредники сами будут сокращать поставки из региона, либо повышать их стоимость — вплоть до прояснения геополитической ситуации», — высказывает свое мнение Рокотянская.