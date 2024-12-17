Как изменились цены на имитированную красную икру

Вслед за натуральной красной икрой стали расти цены на имитированную продукцию. За год она подорожала на 32%, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Для анализа изменения цен были отобраны популярные среди россиян бренды имитированной красной икры. Их стоимость была проанализирована в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России.

«Вслед за натуральной красной икрой стали расти цены на имитированную продукцию. За год она подорожала на 32%. Средняя стоимость 120-граммовой баночки имитированной красной икры составляет в среднем 136 рублей», — рассказал эксперт.

Важно отметить, что речь идет именно о средней стоимости продукта. Например, самая дешевая икра стоит по акции 35,49 рубля, а самая дорогая — 189,99 рубля за 120 граммов, добавил он.

«Рост цен в данном случае можно объяснить значительным подорожанием натуральной красной икры. Люди стали в большей степени обращать внимание на более дешевый аналог. Цены на имитированную икру в преддверии Нового года с определенной долей вероятности продолжат расти», — считает Калугин.