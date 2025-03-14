Как избежать блокировки карты при установке самозапрета на кредиты

За первые две недели с момента запуска самозапрета на кредиты некоторые клиенты столкнулись с блокировкой кредитных карт. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется устанавливать самозапрет только после получения одобрения на кредитную карту, сообщил РИАМО руководитель продукта «Кредитный рейтинг» маркетплейса «Сравни» Виктор Буланов.

Банки могут блокировать кредитные карты после установки самозапрета по нескольким причинам, отметил он. Одной из них является неактивированная карта. Если кредитная карта была одобрена, но не активирована до установки самозапрета, банк может заблокировать ее для минимизации рисков.

Кроме того, если клиент подал заявку на кредитную карту за несколько дней до оформления самозапрета, а банк одобрил ее после вступления запрета в силу, карта также может быть заблокирована, объяснил Буланова.

Важно понимать, что блокировка карты чаще всего происходит по причине несоответствия сроков или отсутствия активации. Некоторые кредитные организации могут принимать решение о блокировке карт даже при отсутствии явных оснований, чтобы исключить возможные риски, констатирует эксперт.

«Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется устанавливать самозапрет только после получения одобрения на кредитную карту. В случае, если оснований для блокировки не было, клиент имеет право требовать отмену блокировки. На кредитную историю это событие не окажет воздействия, так как не произойдет изменений в количестве или объеме платежей, а также в качестве их обслуживания со стороны заемщика», — рассказал Буланов.

С 1 марта 2025 года россияне могут установить добровольный самозапрет на оформление кредитов и займов через портал «Госуслуги».