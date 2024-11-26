Как делать бизнес: спикеры на форуме в Уфе обсудили молодых предпринимателей

На проходящем в эти дни в Уфе XX Форуме «Россия-Казахстан» состоялось открытие Форума молодых лидеров, он собрал более 150 предпринимателей и специалистов, спикеры обсудили перспективы молодежного предпринимательства в обеих странах, сообщает «ФедералПресс» .

«Сегодня мы разработаем в ходе стратегической сессии шаги по развитию молодежного предпринимательства между Россией и Казахстаном. Тенденции развития именно молодежного предпринимательства у нас одинаковые», — заявил начальник управления по развитию молодежного предпринимательства трека Росмолодежь Виктор Алипа.

Кроме того, замминистра экономразвития РФ Дмитрий Вольвач сказал, что сотрудничество с Казахстаном — это важный шаг для выхода на международные рынки. На форуме для молодежи прошли пленарная сессия и дискуссии по вопросам предпринимательства: регионы РФ представили свой опыт.

По данным Росмолодежи, на сегодня в России уже 2 миллиона молодых предпринимателей и еще столько же — самозанятые.