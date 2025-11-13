Создание единой методологической и правовой базы для специалистов, которые привлекаются в Россию из стран БРИКС является насущной кадровой проблемой и требует проработки, заявила РИАМО основатель кадрового агентства «АРС „Мировоззрение“ Гузель Ганиева.

«Для эффективного взаимодействия РФ и стран БРИКС по кадровым вопросам нужна единая нормативная, методологическая база для тех специалистов, которые приезжают в Россию на работу из-за рубежа. Необходимо единое поле, где у нас есть единые стандарты по кадровой политике и образовательным платформам», — отметила эксперт.

В российской промышленности наблюдается кадровый голод, прежде всего, требуются специалисты узкой направленности и рабочие руки, констатирует она.

Что касается стран БРИКС, то там существует в большей степени спрос на уникальных российских специалистов и на профессионалов интеллектуального толка, говорит эксперт.

«Они запрашивают профессионалов-международников, то есть тех, кто умеет креативно масштабно мыслить, реализовать проекты на грани нескольких культур, наук и технологий. Особенно такой спрос наблюдается в Китае, Корее, Индии», — рассказала Ганиева.

