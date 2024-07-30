Кабмин просит назначить контролирующий ЦБ орган при работе с цифровыми рублями

Российское правительство рекомендовало назначить орган, который будет контролировать соблюдение Центробанком требований антиотмывочного законодательства как оператора платформы цифрового рубля, пишут «Ведомости» .

Такое замечание прописано в проекте отзыва кабмина на проект закона, который вносит связанные с внедрением цифрового рубля поправки в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ).

Подлинность этого документа подтвердил источник в правительстве.

Действующая редакция поправок дает полномочия по контролю за соблюдением Банком России требований в сфере антиотмывочного законодательства во время работы оператором платформы цифрового рубля его же структурному подразделению. Оно проводит внутренний аудит.

По мнению кабмина, наделение Банка России этой функцией может нарушить принципы объективности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий.