Кабмин просит назначить контролирующий ЦБ орган при работе с цифровыми рублями
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Российское правительство рекомендовало назначить орган, который будет контролировать соблюдение Центробанком требований антиотмывочного законодательства как оператора платформы цифрового рубля, пишут «Ведомости».
Такое замечание прописано в проекте отзыва кабмина на проект закона, который вносит связанные с внедрением цифрового рубля поправки в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ).
Подлинность этого документа подтвердил источник в правительстве.
Действующая редакция поправок дает полномочия по контролю за соблюдением Банком России требований в сфере антиотмывочного законодательства во время работы оператором платформы цифрового рубля его же структурному подразделению. Оно проводит внутренний аудит.
По мнению кабмина, наделение Банка России этой функцией может нарушить принципы объективности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий.